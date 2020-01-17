Швыткин отметил, что именно РФ призвала стороны прекратить столкновения в Ливии

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар направил письмо, в котором благодарит президента РФ Владимира Путина за усилия в урегулировании конфликта в Ливии и принимает приглашение приехать в Москву для продолжения диалога.

Депутат Госдумы Юрий Швыткин подчеркнул, что Россия играет в урегулировании конфликта ключевую роль.

«Я хочу подчеркнуть, что сегодня Россия выступает серьезным игроком на международной арене и в указанном регионе в том числе. В урегулировании ситуации в Ливии и построении диалога между сторонами конфликта Россия играет ключевую роль», – отметил депутат в беседе с IReactor.

Парламентарий отметил, что именно Россия стала инициатором перемирия и именно в Москве впервые удалось усадить за стол переговоров удалось усадить противоборствующие стороны ливийского конфликта – главу так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа и командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифу Хафтара.

«И, конечно, мы призываем сесть за стол переговоров и прекратить эскалацию вооруженного конфликта и выйти на диалог. Факт того, что именно в Москве проходили такие переговоры, подтверждает намерения Москвы в налаживании этого самого диалога», – подчеркнул депутат.

Швыткин напомнил, что 19 января пройдут очередные переговоры по Ливии в Берлине, в которых также примет участие Путин и представители ряда других стран.

По инициативе России в Ливии с 12 января действует режим прекращения огня. 13 января в Москве прошли переговоры, где стороны закрепили режим тишины на бессрочной основе. В берлинской конференции примут участие представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран, а также глава ПНС Саррадж и командующий ЛНА Хафтар.