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20:14   17 Января 2020
Весь мир

Клинцевич уверен, что благодаря Путину конфликт в Ливии разрешится

Клинцевич уверен, что благодаря Путину конфликт в Ливии разрешится

Режим прекращения огня действует в Ливии с 13 января по инициативе президента РФ Владимира Путина. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич убежден, что личный авторитет Путина сыграл ключевую роль в перемирии в Ливии.

13 января в Москве прошли переговоры по Ливии. Во встрече приняли участие представители России и Турции, а также за стол переговоров впервые удалось усадить противоборствующие стороны ливийского конфликта – главу так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа и командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифу Хафтара. Сенатор отметил, что именно хорошие взаимоотношения Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом сделали возможной встречу.

«Я абсолютно убежден в положительном решении этого вопроса и прекращении огня в Ливии. Личный авторитет Путина и России во всем этом процессе — ключевая роль», – сказал Клинцевич в беседе «Слову и Делу».

Каждый руководитель понимает, что такой конфликт несет за собой человеческие жертвы, поэтому все поддержали мирную инициативу российского президента. Сенатор убежден, что конфликт обязательно разрешится.

По инициативе России в Ливии с 12 января действует режим прекращения огня. 13 января в Москве прошли переговоры, где стороны закрепили режим тишины на бессрочной основе. 19 января пройдут переговоры по Ливии в Берлине. В конференции примут участие представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран, а также глава ПНС Саррадж и командующий ЛНА Хафтар.

 

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Автор: Алина Бранцевич
#путин #клинцевич #ливия

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