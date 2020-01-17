Помпео признался, что США не поменяют политику в отношении РФ из-за смены ее правительства

Смена правительства в России вряд ли повлияет на отношение США к РФ, но Вашингтон будет следить за развитием ситуации, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

«Нам нужно оценить, как все это будет развиваться. С нашей точки зрения, у нас есть отношения со странами. Наши действия в отношении России вряд ли изменятся в результате некоторой перестановки в российском правительстве», — сказал госсекретарь в интервью радиоведущему Тони Кацу.

Ранее экс-премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что все правительство страны уходит в отставку. До назначения нового правительства члены кабмина продолжат исполнять обязанности. Медведев занял должность зампредседателя Совбеза РФ. Новым премьер-министром назначен бывший глава ФНС Михаил Мишустин. На свою бывшую должность новый премьер-министр назначил Даниила Егорова, который ранее был заместителем Мишустина.