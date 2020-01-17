Политолог Голубь усомнился в праве ЕС быть посредником по Ливии после агрессии 2011 года

Политолог Юрий Голубь и политический аналитик Владимир Соловейчик убеждены, что командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар прислушивается к России, как и его сторонники, а встреча в Берлине будет менее плодотворной, чем в Москве.

Президент России Владимир Путин 16 января получил письмо от командующего ЛНА Халифы Хафтара. В тексте письма Хафтар поддержал инициативу Путина по примирению конфликтующих сторон в Ливии и отметил, что с радостью примет приглашение, если будет принято решение продолжить диалог в Москве.

«Благодарю Вас и выражаю полную поддержку российской инициативе по проведению мирных переговоров в Москве, которые должны привести к миру в Ливии. Подтверждаю, что мы готовы принять Ваше приглашение посетить Российскую Федерацию для продолжения начатого диалога», — гласил текст письма.

В Москве 13 января за столом переговоров встретились Хафтар, глава так называемого ПНС Ливии Файез Сарражд и посредники от России и Турции. Встреча подтвердила бессрочное перемирие в Ливии и готовность сторон продолжать диалог.

Федеральное агентство новостей побеседовало по поводу российско-ливийских отношений с Владимиром Соловейчиком, который отметил, что позиция Хафтара весьма понятна. Аналитик убежден, что Хафтар просто готов работать с тему, кто не оскорбляет его в отличие от турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

«В свою очередь, Халифа Хафтар и его сторонники прислушиваются к мнению России. Поэтому он и написал письмо президенту РФ, так как фельдмаршал Хафтар видит реальное место миротворческих усилий нашей страны в Африке и на Ближнем Востоке. Все вполне логично и разумно», — пояснил он.

Эксперт добавил, что поездка Хафтара в Москву поспособствует «противоборствующих сторон в Ливии, где армия Хафтара теснит силы ПНС и поддерживающих его террористов и турецких наемников, переброшенных с территории Сирии».

В свою очередь Юрий Голубь высказал мнение о том, что Россия через Сирию вновь вышла на просторы мировой политики. Именно этот механизм, по его словам, позволил оказать помощь в установлении диалога между враждующими сторонами в Ливии.

«Этим и объясняется успех московских переговоров между ЛНА и ПНС. Альтернативный переговорный процесс в Берлине явно проигрывает. Начался он давно, но Саррадж и Хафтар там до сих пор не встретились. Что тоже логично — разные страны Евросоюза делают ставки на противоположные стороны конфликта. Да и с моральной точки зрения ЕС, поддержавший агрессию против Муаммара Каддафи, очевидно, хуже подходит для роли посредника», — заявил политолог.

Собеседник агентства также обратил внимание на то, что письмо Хафтара Путину показывает, что в ЛНА высоко оценили московские переговоры. В заключение он отметил, что это создает риск для ЕС, который может потерять «ключевой для себя регион», тогда как у России с Ливией возобновятся эффективные взаимоотношения.