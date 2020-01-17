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19:31   17 Января 2020
Россия

Россия перенимает опыт США, вводя поправки в Конституцию о главенстве закона РФ

Россия перенимает опыт США, вводя поправки в Конституцию о главенстве закона РФ

Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил внести норму о приоритете Конституции РФ над нормами международного права. Такая громоздкая и сложная формулировка на самом деле таит под собой довольно логичную и простую мысль: ни один закон, принятый за пределами России, не сможет указывать стране, что ей делать.

«Это означает буквально следующее: требования международного законодательства и договоров, а также решения международных органов могут действовать на территории России только в той части, в которой они не влекут за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина, не противоречат нашей конституции», — пояснил глава государства.

Если подобная поправка будет одобрена, это не станет уникальным и выходящим за рамки прецедентом. Как отмечал ранее исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров, приоритет Конституции над международным правом — это не «уникальная» ситуация.

Самый явный пример – США. Конституция Штатов ни при каких обстоятельствах не может быть изменена или подвержена давлению со стороны международных актов. В США это правило твердо закреплено и не считается уникальным. Конгресс может принимать законы, которые противоречат международным соглашениям, ссылаясь на федеральное законодательство.

Россия перенимает опыт США, вводя поправки в Конституцию о главенстве закона РФ

Глава крымского парламента Владимир Константинов отметил, что норма, которую предложил президент Владимир Путин, далеко не новая и вполне логичная.

«Эта норма не новая и применима, если есть противоречия с нашей конституцией, которые ущемляют наши права и несут риски и угрозы, к примеру, территориального, экономического и экологического характера. США давно живут по такому принципу», — отметил Константинов.

На примере США можно увидеть, что главенство конституции над международными нормами не приводит к каким-либо отрицательным последствиям. Своими законами США демонстрирует поразительную открытость для всех людей. Страна не превратилась во вторую КНДР, а предоставляет свободу представителям любых интересов со всего мира.

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Автор: Роман Самойлов
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