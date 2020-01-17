Глава фракции «Альтернатива для Германии» получил посылку с неизвестным порошком

Глава фракции «Альтернатива для Германии», бывший учитель истории Бьёрн Хёке получил на личный адрес посылку с неизвестным порошком. Полиция и пожарные в целях безопасности эвакуировали часть земского парламента.

Письмо пришло на личный адрес депутата, что говорит о том, что злоумышленники владеют личными данными Хёке. Депутат принес письмо в парламент и вскрыл его.

Специалисты выясняют, что за вещество прислали Хёке и опасно ли оно для жизни. По предварительным данным, порошок не является радиоактивным или взрывоопасным.

Хёке написал книгу «Не входи дважды в одну реку», идеи которой его противники трактуют как «фашистские». Он выступает против приема беженцев и не скрывает расизма.