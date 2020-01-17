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19:14   17 Января 2020
Ближнее зарубежье

Евродепутат от Латвии раскритиковал аэропорт за сообщения на русском языке

Евродепутат от Латвии раскритиковал аэропорт за сообщения на русском языке

Евродепутат от Латвии Роберт Зиле раскритиковал латвийскую национальную компанию airBaltic за приглашение пассажиров в самолет на русском языке.

«Опять и опять — в аэропорту во Франкфурте-на-Майне у «гейта» национальной авиакомпании перед вылетом в Латвию после приглашения на Deutsch и English следует русский язык. На мой вопрос «почему так?», ответ — выбор сотрудницы. Какое впечатление это оставляет? @AIRBaltic, соберемся что-то сделать?», — написал депутат в Twitter.

В ответ на заявление депутата, компания пообещала поговорить с представителями аэропорта. В то же время, пользователь Katrine.Sprindza сделала Зиле замечание за родной язык.

«Вы боретесь за латышский язык, а сами так грязно разговариваете», – отметила она.

Как сообщает EA Daily, ранее экс-президент Латвии выразила недовольство тем, что сотрудники airBaltic не говорят с пассажирами на латышском языке.

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Автор: Алина Бранцевич
#латвия #русский язык #airbaltic

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