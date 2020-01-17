Евродепутат от Латвии раскритиковал аэропорт за сообщения на русском языке

Евродепутат от Латвии Роберт Зиле раскритиковал латвийскую национальную компанию airBaltic за приглашение пассажиров в самолет на русском языке.

«Опять и опять — в аэропорту во Франкфурте-на-Майне у «гейта» национальной авиакомпании перед вылетом в Латвию после приглашения на Deutsch и English следует русский язык. На мой вопрос «почему так?», ответ — выбор сотрудницы. Какое впечатление это оставляет? @AIRBaltic, соберемся что-то сделать?», — написал депутат в Twitter.

В ответ на заявление депутата, компания пообещала поговорить с представителями аэропорта. В то же время, пользователь Katrine.Sprindza сделала Зиле замечание за родной язык.

«Вы боретесь за латышский язык, а сами так грязно разговариваете», – отметила она.

Как сообщает EA Daily, ранее экс-президент Латвии выразила недовольство тем, что сотрудники airBaltic не говорят с пассажирами на латышском языке.