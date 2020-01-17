Диетолог рассказала как правильно готовить красное мясо

Диетолог-гастроэнтеролог рассказала, чем опасно красное мясо для человека и сколько можно его употреблять без вреда для здоровья, пишет портал E1.ru.

По словам диетолога, красное мясо содержит канцерогены, поэтому его нужно в небольших порциях: не больше 70 граммов в день и не больше полкилограмма в неделю.

Врач объяснила, что наиболее вредным такое мясо становится после жарки. Из-за термической обработки вредные канцерогены в составе продукта становятся особенно вредными.

Диетолог посоветовала употреблять такое мясо в самом безопасном виде – тартар и бифштекс с кровью. Кроме того, такое мясо можно тушить или запекать, но не стоит жарить до жирной корки.