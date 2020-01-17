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18:55   17 Января 2020
Россия

Диетолог рассказала как правильно готовить красное мясо

Диетолог рассказала как правильно готовить красное мясо

Диетолог-гастроэнтеролог рассказала, чем опасно красное мясо для человека и сколько можно его употреблять без вреда для здоровья, пишет портал E1.ru.

По словам диетолога, красное мясо содержит канцерогены, поэтому его нужно в небольших порциях: не больше 70 граммов в день и не больше полкилограмма в неделю.

Врач объяснила, что наиболее вредным такое мясо становится после жарки. Из-за термической обработки вредные канцерогены в составе продукта становятся особенно вредными.

Диетолог посоветовала употреблять такое мясо в самом безопасном виде – тартар и бифштекс с кровью. Кроме того, такое мясо можно тушить или запекать, но не стоит жарить до жирной корки.

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Автор: Алина Бранцевич
#здоровье #мясо #здоровое питание #диетолог

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