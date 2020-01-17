Учителя Новгородской области получат надбавки за классное руководство

Учителя в Нижегородской области с 1 сентября 2020 года начнут получать надбавки за классное руководство. Об этом заявил губернатор области Глеб Никитин.

Для более 16 тысяч преподавателей в регионе сейчас действует надбавка в две тысячи рублей за классное руководство. Из бюджета Нижегородской области на это выделяется более 500 миллионов рублей. Никитин заявил, что повышение надбавки станет существенной поддержкой для учителей.

«С учетом действующей региональной доплаты каждый классный руководитель региона будет получать ежемесячную надбавку к зарплате в среднем семь тысяч рублей», — отметил губернатор региона.

В рамках национального проекта «Образование» в Нижегородской области будет создано более 14 тысяч новых мест дополнительного обучения, в числе которых центр «Дом научной коллаборации», центр цифрового образования детей IТ-куб и региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов «Вега».

В ходе Послания Федеральному собранию в среду, 15 января, президент России Владимир Путин заявил, что классным руководителям в школах необходимо ввести специальную доплату не менее пяти тысяч рублей с сентября этого года.