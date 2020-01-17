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 Сирийский боевики нужны США для возобновления утраченного влияния — политолог Курбанов

Сирийский боевики нужны США для возобновления утраченного влияния — политолог Курбанов
19:31   17 Января 2020
Весь мир

Сирийский боевики нужны США для возобновления утраченного влияния — политолог Курбанов

Сирийский боевики нужны США для возобновления утраченного влияния — политолог Курбанов

Сирийская Арабская Армия 16 января возобновила военную операцию на территории провинции Идлиб  в ответ обстрелы, которые устроили боевики.

По данным Минобороны, 16 января, во время начала наступления сирийских военных, около двухсот боевиков из населенных пунктов Аль-Гадфа и Телль-Меннис вместе с 27 пикапами и крупнокалиберным оружием попытались напасть на позиции правительственных войск САР в направлении Джарджаназ. САР успешно отразила атаки, нанеся серьезный ущерб боевикам.

Тем не менее боевики не оставляют попытки победить в информационном противостоянии. В сеть были загружены несколько видео с кадрами нападения на позиции правительственных войск.

Кроме того, почти триста боевиков с десятками вооруженных автомобилей прорвали оборону подразделений САР в направлениях населенных пунктов Дейр-аль-Гарби, Ат-Тах и Хербет-Бабулин, их удалось остановить.

Напомним, что Россия и Турция пришли к договоренности о том, чтобы ввести зону деэскалации в провинции Идлиб с полуночи 12 января. Сирийский правительственные войска же прекратили огонь еще 9 января. Однако, это не стало помехой для радикалов, которые продолжили нападать на солдат и мирных жителей.

Федеральное агентство новостей побеседовало с экспертом по Блинему Востоку Мисом Курбановым, который убежден, что единственно верное решение в нынешней обстановке — это возобновить уничтожение боевиков. Он подчеркнул, что незаконные бандформирования игнорировали режим тишины и продолжали обстрелы.

«Это долгожданный процесс, потому что нельзя какую-то часть территории оставить боевикам. Несмотря на это, Башар Асад пошел на перемирие ради блага граждан. Хоть они и живут на тех территориях, где живут террористы, Асад пошел на уступки. Террористы сами начали нарушать режим перемирия», — заявил он.

Политолог добавил, что легитимный сирийский лидер Башар Асад наделен всеми полномочиями для того, чтобы ликвидировать бесчинствующих боевиков. По его словам, боевики нападают на мирное население и не прекращают обстрелы, в таких обстоятельствах, отметил он, законный президент сирийского государства Башар Асад «имеет право в любое время начать и закончить наступление».

Эксперт обратил внимание на то, что с террористами в Сирии тесно связаны Соединенные Штаты. Курбанов уверен, что сирийские боевики активизировались именно на фоне американо-иранского конфликта.

Напомним, что первое обострение во взаимоотношениях США и Ирана произошло ночью на 3 января, когда по приказу американского президента Дональда Трампа был убит иранский генерал и национальный герой Касем Сулеймани. Затем 8 января Иран, желая отомстить, нанес ракетные удары по американским военным базам в Ираке, по иранским данным, в ходе атаки погибли 80 солдат США.

«То, что активизировались террористы, неудивительно. Иран начал обстрел американского военного контингента на Ближнем Востоке, и США теперь теряют влияние. Не секрет, что террористы находятся под американским крылом. Америка должна что-то предпринимать. Они убили Сулеймани. Остается последний шаг – давление на террористов, чтобы они что-то сделали», — пояснил Курбанов.

В завершение своих размышлений политолог заметил, что Соединенные Штаты будут «вооружать их (террористов — ред.) до зубов». И добавил, что независимо от этого «Россия, Сирия и Иран не спят, а в ближайшее время даже Турция, принесут стабильность на Ближний Восток».

 

 

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Автор: Лев Собакин
#сша #сирия

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