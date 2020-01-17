Школьница из Домодедово спасла девочку из-подо льда

10-летняя Василиса спасла провалившуюся под лед девочку. Об этом она рассказала маме только через три недели после происшествия. В МЧС наградили девочку за отвагу.

Василиса рассказала, что они с подругой шли из школы и заметили девочку, которая ходила по льду. Подруги подбежали к девочке и посоветовали уйти из опасной зоны. Лед треснул и девочка провалилась под лед. Василиса вспомнила уроки ОБЖ, легла на лед, подползла к тонущей и подала ей руку.

«Я представила себя на ее месте, как бы мне было страшно, я бы замерзла, и вот решилась ей помочь, вытащила», — рассказала Василиса телеканалу «360».

Происшествие случилось еще в декабре, но Василиса не посчитала, что сделала что-то особенное и никому не рассказывала об этом. Но на днях новость дошла до МЧС и Василисе вручили грамоту и плюшевого медведя.

«Рассказала уже почти спустя три недели, мы шли из школы в новой четверти, проходили то место», – рассказала мама Василисы Дарья Языкова.

По признанию самой Василисы, она поступила как героиня мультика про супергероев «Леди Баг и Суперкот». В семье Василисы пятеро детей. Девочка пока не знает, кем хочет стать, но точно не спасателем.