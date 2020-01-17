Музей Лувр закрыт из-за забастовки персонала

Администрация парижского музея Лувр предупредила о закрытии музея из-за забастовки персонала. Работники музея поддержали забастовку, проводимую в рамках продолжающихся по всей Франции акций протеста против пенсионной реформы. Об этом сообщает на свое сайте газета «Le Parisien».

Работники Лувра перекрыли все основные доступы в музей. Они собрались на главном входе, под знаменитой стеклянной пирамидой. Протестующие держат в руках плакаты с надписями: «Лувр закрыт из-за забастовки» и «культура в опасности». Помимо отмены пенсионной реформы работники Лувра также требуют улучшений условий труда и повышения зарплат.

Место для проведения забастовки было выбрано не случайно – именно здесь Эмманюэль Макрон проводил большой митинг после своей победы на президентских выборах в 2017 году. Администрация Лувра предупредила публику, что если музей и откроется, то работать будут далеко не все его залы.

В Париже и многих других французских городах проходят акции протеста против новой пенсионной реформы. Протестующие требуют от власти отказаться от принятия проекта. В соответствии с новой реформой, пенсия будет выплачиваться в полном объеме только с 64 лет, а специальные тарифы для отдельных категорий граждан полностью отменят.