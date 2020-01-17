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17:56   17 Января 2020
Весь мир

США и Индия могут заключить торговое соглашение

США и Индия могут заключить торговое соглашение

Газета «The Wall Street Journal» сообщает, что США и Индия могут заключить ограниченное торговое соглашение. Оно облегчит некоторые проблемы в сфере торговли между двумя странами.

По информации издания, соглашение может быть обнародовано в ходе визита президента США Дональда Трампа в Нью-Дели. Документ восстановит преференциальный торговый статус Индии. По договору Нью-Дели сможет поставлять продукцию Вашингтону, не облагая ее пошлинами.

По предварительным оценкам, снижение тарифов произойдет с обеих сторон. По масштабам соглашение будет сопоставимо с договорами, заключенными с Канадой, Мексикой и Японией.

Сроки визита Дональда Трампа пока не определены, Вашингтон и МИД Индии проводят переговоры. Этот визит станет первым посещением Трампа Индии.

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Автор: Роман Самойлов
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