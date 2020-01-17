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18:35   17 Января 2020
Ближнее зарубежье

Зеленский потребовал за две недели выявить организаторов «прослушки» заседания Гончарука

Зеленский потребовал за две недели выявить организаторов «прослушки» заседания Гончарука

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями правоохранительных органов и потребовал в кратчайшие сроки выяснить, кто провел «прослушку» неформального заседания премьер-министра страны Алексея Гончарука, сообщает ТАСС.

«Требую, чтобы за две недели, как можно скорее мы с вами получили информацию: кто вел записи. Найти, кто это сделал, и с этим разобраться», — процитировали Зеленского в пресс-службе офиса президента.

Украинский лидер сделал такое заявление на заседании, где присутствовали лица, руководящие Службой безопасности Украины, офисом генерального прокурора, Министерством внутренних дел, Национальным антикоррупционным бюро, Государственным бюро расследований и Управлением государственной охраны.

Зеленский подчеркнул, что в ходе уголовного дела необходимо четко установить всех, кто присутствовал на заседании с премьером, выяснить обстоятельства, в которых осуществлялись неформальные переговоры.

Напомним, что 15 января на YouTube-канале «Как обмануть президента» появились три аудиозаписи с неформального заседания с премьер-министром Украины под названием «История как Алексей Гончарук, [глава Минфина] Оксана Маркарова, [глава Нацбанка Украины] Яков Смолий, [замглавы Нацбанка] Екатерина Рожкова, [замглавы офиса президента] Юлия Ковалив собирались на совещание к «тупому президенту» Зеленскому».

На записи Гончарук просит собравшихся помочь ему рассказать президенту, почему укрепляется гривна и признается, что и сам ничего не понимает в экономике, а у президента, по его словам, «очень примитивное понимание экономических процессов».

Алексей Гончарук в пятницу 17 января написал заявление на увольнение, его рассмотрит Зеленский. Если президент поддержит заявление, оно будет направлено в парламент (Верховную Раду), за которой останется вердикт.

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Автор: Галина Кандинская
#украина

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