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17:39   17 Января 2020
Россия

Фестиваль «Раненбургская ярмарка» под Липецком покажет народные игры эпохи Петра I

Фестиваль «Раненбургская ярмарка» под Липецком покажет народные игры эпохи Петра I

Народные игры, популярные в эпоху Петра I, покажут организаторы фестиваля «Раненбургская ярмарка». Мероприятие состоится в Чаплыгине Липецкой области, заявила представитель организатора фестиваля Светлана Селезнева.

В городском парке пройдут «Петровские игрища»: катания с горы на лопате, народные забавы, бои мешками и перекатывания бревен на скорость. Отдельным видом развлечений будут реконструированные игры с валенком, популярные при Петре I.

«Например, прыжки через валенок, привязанный к веревке на палке и раскрученный в кругу играющих. А еще броски валенка на дальность с точным попаданием в нарисованный круг, забег в валенках на руках и ногах, скачки на "лошадках" из валенка», — отметила Селезнева.

«Раненбургская ярмарка» пройдет с 31 января по 5 февраля, всего ожидается около семи тысяч гостей. Чтобы посетители праздника не проголодались, организаторы приготовили дегустацию любимых блюд Петра I: ячневой каши с поджаркой из лука и сала и более трех тысяч блинов. Бесплатно будет раздаваться чай, гости смогут попробовать традиционные пироги чиненок и курник, пышки на сале и другие блюда той эпохи.

Петр I основал город Ораниенбург в 1702 году. В 1948 он получил название Чаплыгин. На данный момент в нем проживает 11 тысяч жителей.

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Автор: Роман Самойлов
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