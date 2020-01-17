Хафтар осудил вмешательство Турции в дела Ливии

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар на переговорах с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом осудил иностранное вмешательство в дела Ливии на военном и политическом уровнях. Об этом сообщил РИА Новости чиновник, знакомый с ходом переговоров.

«Он сказал, что ливийский народ должны оставить, чтобы он сам решил свое будущее через всеобщее общенациональное собрание, без каких-либо исключений», — сказал чиновник.

По его словам, Хафтар негативно оценил интервенцию Турции в Ливию и назвал недействительными соглашения, подписанные между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем. Хафтар заявил, что соглашения нарушают международное право, а само ПНС уже не является легитимным.

Чиновник сообщил, что Греция также не поддерживает соглашения между Эрдоганом и Файезом и выступает за прекращение огня в Ливии.

«Премьер-министр Греции подчеркнул необходимость политического урегулирования ливийского кризиса и призвал господина Хафтара занять конструктивную позицию на берлинской конференции», – сообщил чиновник.

Чиновник заверил, что на встрече Хафтар четко обозначил, что считает меморандумы между Турцией и ПНС недействительными и намерен разграничить морские зоны с Грецией.

Ранее в Москве прошли трехсторонние переговоры по Ливии. На встрече присутствовали главы МИД и Минобороны России и Турции, а также впервые удалось усадить за стол переговоров противоборствующие стороны – главу ПНС Сарраджа и командующего ЛНА Хафтара.

19 января пройдут переговоры по Ливии в Берлине. В конференции примут участие представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран, а также глава ПНС Саррадж и командующий ЛНА Хафтар.