Соколов призвал не делать «ток-шоу» из истории с убийством аспирантки
Историк-расчленитель Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки СПБГУ Анастасии Ещенко, призвал не делать из истории ток-шоу. Заявление бывшего доцента приводит в пятницу, 17 января, «Комсомольская правда».
Соколов отметил, что очень сожалеет о случившемся, но не просит его прощать, потому что прощение неуместно.
«Прошу лишь одно — не дать злым языкам превратить нашу трагедию в ток-шоу», — цитирует газета историка.
Бывший доцент СПБГУ также заявил, что его отношения с Ещенко до момента сожительства были настоящей идиллией, которую можно было найти «разве что в романах».
По данным следствия, Соколов застрелил Ещенко 7 ноября 2019 года. В ночь на 9 ноября историк решил избавиться от тела и расчленил его.
Петербургский суд арестовал 63-летнего историка по обвинению в убийстве аспирантки. Бывший доцент полностью признал свою вину.