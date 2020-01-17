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17:57   17 Января 2020
Россия

Соколов призвал не делать «ток-шоу» из истории с убийством аспирантки

Соколов призвал не делать «ток-шоу» из истории с убийством аспирантки

Историк-расчленитель Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки СПБГУ Анастасии Ещенко, призвал не делать из истории ток-шоу. Заявление бывшего доцента приводит в пятницу, 17 января, «Комсомольская правда». 

Соколов отметил, что очень сожалеет о случившемся, но не просит его прощать, потому что прощение неуместно. 

«Прошу лишь одно — не дать злым языкам превратить нашу трагедию в ток-шоу», — цитирует газета историка.

Бывший доцент СПБГУ также заявил, что его отношения с Ещенко до момента сожительства были настоящей идиллией, которую можно было найти «разве что в романах». 

По данным следствия, Соколов застрелил Ещенко 7 ноября 2019 года. В ночь на 9 ноября историк решил избавиться от тела и расчленил его. 

Петербургский суд арестовал 63-летнего историка по обвинению в убийстве аспирантки. Бывший доцент полностью признал свою вину. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #соколов #историк

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