Соколов призвал не делать «ток-шоу» из истории с убийством аспирантки

Историк-расчленитель Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки СПБГУ Анастасии Ещенко, призвал не делать из истории ток-шоу. Заявление бывшего доцента приводит в пятницу, 17 января, «Комсомольская правда».

Соколов отметил, что очень сожалеет о случившемся, но не просит его прощать, потому что прощение неуместно.

«Прошу лишь одно — не дать злым языкам превратить нашу трагедию в ток-шоу», — цитирует газета историка.

Бывший доцент СПБГУ также заявил, что его отношения с Ещенко до момента сожительства были настоящей идиллией, которую можно было найти «разве что в романах».

По данным следствия, Соколов застрелил Ещенко 7 ноября 2019 года. В ночь на 9 ноября историк решил избавиться от тела и расчленил его.

Петербургский суд арестовал 63-летнего историка по обвинению в убийстве аспирантки. Бывший доцент полностью признал свою вину.