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17:30   17 Января 2020
Россия

Даниил Егоров назначен новым главой ФНС

Даниил Егоров назначен новым главой ФНС

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Даниила Егорова новым главой Федеральной налоговой службы.

«Назначить Егорова Даниила Вячеславовича руководителем Федеральной налоговой службы, освободив его от занимаемой должности», – говорится в распоряжении, опубликованном на сайте правительства.

Ранее Егоров занимал должность заместителя начальника ФНС.

Ранее бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о полной отставке правительства. Президент России Владимир Путин назначил Медведева заместителем председателя Совета Безопасности РФ. Новым премьером стал бывший глава ФНС Михаил Мишустин.

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Автор: Алина Бранцевич
#путин #медведев #фнс #мишустин #егоров

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