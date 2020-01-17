Даниил Егоров назначен новым главой ФНС

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Даниила Егорова новым главой Федеральной налоговой службы.

«Назначить Егорова Даниила Вячеславовича руководителем Федеральной налоговой службы, освободив его от занимаемой должности», – говорится в распоряжении, опубликованном на сайте правительства.