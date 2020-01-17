Слуцкий назвал заявления МИД Польши о Красной армии «политической амнезией»

Заявления МИД Польши о том, что Красная армия освободила Варшаву от немцев, но «не принесла свободы», являются формой политической амнезии. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

В день 75-летия освобождения Варшавы от немецких оккупантов МИД Польши сделала официальное заявление об освободивших город красноармейцах. По мнению ведомства, Красная армия освободила Варшаву от оккупации, но «не принесла полякам свободы».

«Русофобия, неблагодарность и историческая ложь. Красная армия не только принесла свободу от порабощения со стороны гитлеровской Германии, но и сохранила жизни будущим поколениям поляков. Более того, СССР помогал восстановить разрушенную войной экономику Польши», – отметил Слуцкий.

Политик заявил, что подобные заявления со стороны Польши не имеют ничего общего с правдой. Реакция МИД Польши на рассекречивание данных об освобождении Варшавы являются показательными, считает Слуцкий. Польские власти пытаются перевернуть все с ног на голову и увести обсуждение от реальных событий прошлого.