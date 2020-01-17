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17:36   17 Января 2020
Весь мир

Китай в 2019 году показал самую низкую рождаемость за всю историю страны

Китай в 2019 году показал самую низкую рождаемость за всю историю страны

Население китайского государства к концу 2019 года достигло 1,4 миллиарда человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Государственного статистического управления страны.

Так, в 2019 году коэффициент рождаемости в стране составил 10,48 на тысячу человек. В прошедшем году на свет появились 14,7 миллиона детей — это число на 580 тысяч меньше, чем в 2018 году. Данный показатель стал самым низким за все время существования КНР. Тем не менее население Китая по итогам 2019 года увеличилось на 0,33 процента и составило 1,4 миллиарда человек.

«По данным на конец 2019 года, население материкового Китая составило 1,40005 миллиарда человек, что на 4,67 миллиона больше по сравнению с 2018 годом», — сказано в документе.

По данным за 2019 год, известно, что в КНР проживают 715,27 миллиона мужчин и 684,78 миллиона женщин. Из них большую часть (64 процента) составляют люди в возрасте от 16 до 59 лет, на втором месте (18 процентов) жители Китая в возрасте от 60 до 65 лет и на третьем (12,5 процента) граждане старше 65 лет.

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Автор: Галина Кандинская
#китай #рождаемость

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