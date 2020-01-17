Благодаря современным лекарствам, все меньше людей подвергаются операциям на ранних стадиях лечения рака. Об этом рассказал главный внештатный специалист-онколог московского департамента здравоохранения Игорь Хатьков.

«Если охарактеризовать в целом современные тенденции в развитии хирургии – это, все-таки, снижение объема операций при ранних формах рака», — сказал Хатьков на асамблее «Здоровая Москва».

Онколог отметил, что в центрах, где оперируют больных, врачи оказывают высокотехнологичное лечение, но благодаря лекарствам и лучевой терапии, хирургические операции остались «немного позади».

Ранее сообщалось, что одна чашка кофе в день снижает риск рака печени и сохраняет мозг молодым.