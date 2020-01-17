Онколог отметил, что врачи все чаще обходятся без операций на ранних стадиях лечения рака
Благодаря современным лекарствам, все меньше людей подвергаются операциям на ранних стадиях лечения рака. Об этом рассказал главный внештатный специалист-онколог московского департамента здравоохранения Игорь Хатьков.
«Если охарактеризовать в целом современные тенденции в развитии хирургии – это, все-таки, снижение объема операций при ранних формах рака», — сказал Хатьков на асамблее «Здоровая Москва».
Онколог отметил, что в центрах, где оперируют больных, врачи оказывают высокотехнологичное лечение, но благодаря лекарствам и лучевой терапии, хирургические операции остались «немного позади».
Ранее сообщалось, что одна чашка кофе в день снижает риск рака печени и сохраняет мозг молодым.