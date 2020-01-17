«Аэрофлот» перенес рейсы в Тегеран на утреннее время в целях безопасности

Российская авиакомпания «Аэрофлот» перенесла все рейсы в Тегеран на первую половину дня. Как сообщает глава Росавиации Александр Нерадько, это сделано для лучшей идентификации самолетов.

По мнению представителя Росавиации, в светлое время суток больше возможности для идентификации воздушного судна. Однако, здесь также важен фактор погоды: при низкой облачности таких возможностей меньше, считает Нерадько.

«Тем не менее, в светлое время суток мы считаем, что возможностей идентификации, определения больше и рисков меньше. Поэтому "Аэрофлот" и перенес свой слот на утренние часы», — отметил глава ведомства.

Ранее представители Росавиации рекомендовали российским авиакомпаниям отказаться от перелетов в воздушном пространстве Ирака, Ирана, Оманского и Персидского заливов. Такое решение было принято после данных о существовании рисков безопасности международных гражданских судов.

Украинский «Боинг» «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение 8 января 2020 года под Тегераном. Ответственность за произошедшее взяли на себя власти Ирана – против гражданского самолета по ошибке сработали системы ПВО. Все находившиеся на борту люди погибли. При этом военные Ирана сообщали об американском беспилотнике MQ-9 Reaper, который был замечен незадолго до катастрофы в районе гражданского аэропорта.