Президент РФ Владимир Путин готовит для Польши большую развернутую статью в Второй мировой войне, сообщил и.о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Президент готовит развернутую статью, она опирается исключительно на факты — новые данные, которые были подняты в российских архивах», — сказал Лавров на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.

Ранее Минобороны опубликовало архивные документы об освобождении Варшавы, которые были строго засекречены.

«Было важно узнать, что скажет польская сторона, когда их изучит», – пояснил Лавров.

Ранее Путин сделал заявление, в которым назвал посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского «сволочью и антисемитской свиньей». По его словам, польский дипломат в 1930-х годах поддерживал Адольфа Гитлера и одобрил его идею выслать польских евреев в Африку «на вымирание и уничтожение». Польша заявила, что не будет официально отмечать 75-летие со Дня Победы.