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17:23   17 Января 2020
Россия

Патриарху пожаловались на инстаграмщиц, ныряющих в купель ради фото

Патриарху пожаловались на инстаграмщиц, ныряющих в купель ради фото

«Трезвая Россия» обратилась к патриарху Кириллу с просьбой объяснить верующим, что в крещенских купаниях недопустим «непристойный вид». Об этом в пятницу, 17 января, сообщает РИА Новости, ссылаясь на официальное письмо, имеющееся в распоряжении редакции.

«Суть мудрого наставничества является важной составляющей Русской православной церкви. Приверженность к традициям и религиозным канонам является сутью и духом Крещенских купаний», — говорится в письме.

Так, авторы письма пожаловались на девушек, которые ныряют в купель ради красивых публикаций в Instagram. Люди участвуют в этом процессе поверхностно, что недопустимо, отмечается в обращении.

Члены «Трезвой России» попросили патриарха разъяснить региональным представителям, что нельзя принимать участие в таких светлых праздниках в обнаженном и непристойном виде. 

По словам руководителя организации Султана Хамзаева, вульгарность во время крещенских купаний не имеет ничего общего с верой. Он уточнил, что речь идет о бережном отношении к религии.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #крещение #крещенские купания

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