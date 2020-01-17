Патриарху пожаловались на инстаграмщиц, ныряющих в купель ради фото

«Трезвая Россия» обратилась к патриарху Кириллу с просьбой объяснить верующим, что в крещенских купаниях недопустим «непристойный вид». Об этом в пятницу, 17 января, сообщает РИА Новости, ссылаясь на официальное письмо, имеющееся в распоряжении редакции.

«Суть мудрого наставничества является важной составляющей Русской православной церкви. Приверженность к традициям и религиозным канонам является сутью и духом Крещенских купаний», — говорится в письме.

Так, авторы письма пожаловались на девушек, которые ныряют в купель ради красивых публикаций в Instagram. Люди участвуют в этом процессе поверхностно, что недопустимо, отмечается в обращении.

Члены «Трезвой России» попросили патриарха разъяснить региональным представителям, что нельзя принимать участие в таких светлых праздниках в обнаженном и непристойном виде.

По словам руководителя организации Султана Хамзаева, вульгарность во время крещенских купаний не имеет ничего общего с верой. Он уточнил, что речь идет о бережном отношении к религии.