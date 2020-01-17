После конференции по Ливии в ФРГ Хафтар посетит Москву

Командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар запланировал визит в Москву после переговоров по Ливии, которые намечены на 19 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ливийский диписточник.

«Сейчас фельдмаршал находится в Афинах, откуда отправится в Берлин. Сроки визита в Москву пока не известны, но он состоится уже после берлинской конференции», — заявил он.

Международная конференция, посвященная ливийскому кризису, пройдет в Берлине 19 января. Она стала возможной благодаря России, которая инициировала широкий диалог по достижению мира в африканской республике. На ней будут присутствовать представители многих стран, заинтересованных в мирном решении противоречий между так называемым Правительством национального согласия во главе с Файезом Сарраджем и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара.