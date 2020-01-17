Проруби для Крещенских купаний не будут оборудованы из-за теплой погоды

Высокий уровень воды в водоемах и теплая погода не позволяют оборудовать проруби для Крещенских купаний в нескольких регионах Северо-Западного федерального округа. Пресс-служба администрации региона сообщает, что в Ненецком автономном округе купелей не будет вообще.

«Крещенские купания отменили. Можно будет только набрать воды. Решение принято мэрией Нарьян-Мара по рекомендации спасательных служб», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас лед на реке Иордань в Нарьян-Маре очень рыхлый, к тому же наблюдается высокий уровень воды. Начальник отдела речных и морских гидрологических прогнозов Севгидромета Наталья Белихина отметила, что нетипичные погодные условия в регионе связаны с действием ветров так называемых «нагонных» направлений. Они способствуют выходу воды на лед, в результате чего ее уровень достигает в некоторых местах полуметра.

В прошлом году в Новгородской области было оборудовано 18 мест для купания. В этом планируют оборудовать только 13. Как сообщают представители МЧС по области, в водоемах высокий уровень воды, некоторые традиционные места для Крещенских купаний затоплены. На всех остальных нет льда, что препятствует оборудованию деревянных помостов.