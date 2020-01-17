Лавров рассказал об истребителях США, которые находились в небе в момент крушения «Боинга»

В момент падения украинского «Боинга» шесть американских истребителей находились в небе над Тегераном, поэтому армия Ирана ожидала атаки и по ошибке сбила самолет. Об этом рассказал и.о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Есть информация, что в момент после этой атаки иранцы ожидали еще одного удара Соединенных Штатов. Не знали, в какой форме, но в воздухе были минимум шесть F-35 — в воздушном пространстве прямо на границе Ирана», – заявил Лавров.

По мнению Лаврова, эту информацию еще предстоит перепроверить, однако он обратил внимание, какая напряженная остановка характерна для таких ситуаций.

Пассажирский самолет «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января в Тегеране. Иран признал вину, пояснив, что армия находилась в повышенной боевой готовности из-за убийства генерала Касема Сулеймани, который погиб в результате ракетного удара США по аэропорту в Багдаде.