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16:43   17 Января 2020
Россия

Путин обсудил с Меркель подготовку к межливийским переговорам

Путин обсудил с Меркель подготовку к межливийским переговорам

Российский лидер Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель вопросы, связанные с проведением международной конференции по Ливии. Об этом в пятницу, 17 января, сообщила пресс-служба Кремля. 

По данным пресс-службы, телефонный разговор между Путиным и Меркель состоялся по инициативе германской стороны. 

«Обсуждались различные аспекты, связанные с международной конференцией по Ливии, которая проводится в Берлине 19 января», — говорится в сообщении.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель предложила провести конференцию по ситуации в Ливии, Путин идею поддержал. Мероприятие намечено на 19 января в немецкой столице. Глава российского государства согласился, что конференция может стать следующим шагом для преодоления ливийского кризиса. 

Благодаря договоренностям Москвы и Анкары в Ливии соблюдается режим прекращения огня, к которому ранее призывали Путин вместе с турецким коллегой Тайипом Реджепом Эрдоганом. 12 января в Москве также состоялись межливийские переговоры, в которых участвовали противоборствующие стороны конфликта — глава так называемого Правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж и фельдмаршал Ливийской национальной армии Халифа Хафтар.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #меркель #политика #общество

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