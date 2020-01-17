Лавров: Не менее шести истребителей F-35 летали возле границ с Ираном до крушения «Боинга»

Не менее шести истребителей F-35 летали возле иранских границ до крушения «Боинга» «Международных авиалиний Украины». Об этом заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров.

По словам Сергея Лаврова, по крайней мере шесть американских истребителей летали возле границ с Ираном до того момента, пока не произошла авиакатастрофа с гражданским «Боингом» в Тегеране.

3 января 2020 года американская армия по личному приказу президента страны Дональда Трампа убила высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани. В ответ на это Иран начал операцию «Мученик Сулеймани» и ударил по американским авиабазам в Ираке.

8 января утром самолет «Боинг-737» «Международных авиалиний Украины» вылетел из Тегерана в Киев, но спустя восемь минут потерпел крушение, упав с высоты в 2,4 километра. На борту находились 176 человек, никто не выжил.

В минувшую субботу, 11 января, военные Ирана заявили, что сбили украинский гражданский самолет, это произошло случайно — повлиял человеческий фактор. Как пояснили в Иране, воздушное судно пролетало около их военного объекта, и его приняли за крылатую ракету США.

Власти Ирана заявили, что ожидали атаки со стороны США, из-за этого системы противовоздушной обороны страны были приведены в режим полной боевой готовности. Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Салами принес извинения за сбитый самолет Украины.