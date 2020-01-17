Баранов заявил, что Запад разжигает информационную войну между Арменией и Россией

Ереван критикует российские телеканалы на территории страны, сообщает издание «Слово и Дело». Председатель Национальной комиссии по телевидению и радио Армении Тигран Акопян заявил, что телевидение России угрожает национальной безопасности страны.

В ходе парламентских слушаний на тему «Законодательные поправки в сфере аудиовизуальных медиа услуг» Акопян подверг критике каналы «Россия» и «Первый канал». По его словам, 85 процентов вещания армянского телевидения занимают русские программы, что ставит под угрозу языковую и информационную безопасность страны.

Подобные заявления никак не связаны с позицией обычных граждан Армении, заявил заведующий кафедрой информационной безопасности НИУ ВШЭ Александр Баранов. По мнению эксперта, за столь резким высказыванием стоит спонсор, который готов платить Армении за разжигание информационной войны.

«Блокировка отдельных передач на армянском телевидении – это явно не позиция власти, не позиция народа. Видимо, речь идет о каком-то заказном мероприятии с Запада, для которого был найден спонсор, определивший курс. Эти силы направлены на размежевание, отделение стран друг от друга, желающие отрыва Армении от России», — считает Баранов.

По мнению эксперта, не стоит ждать кардинальных перемен в вещании российских телеканалов на территории Армении. Ереван слишком хорошо помнит геноцид армян. Шанс, что трансляция российских передач в Армении прекратится, минимален.

Напомним, что депутат от партии Пашиняна «Мой шаг» Нарине Тухикян-Хачатурян уже выступала с предложением ограничить вещание российских телеканалов в Армении в 2018 году.