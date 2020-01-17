Хафтар заявил, что приехал в Грецию говорить о мире

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар заявил, что приехал на встречу с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом говорить о мире и назвал себя пацифистом, передает афинское агентство новостей АМНА.

«Мы пацифисты. Мы приехали сюда, чтобы говорить о мире», – передает агентство слова фельдмаршала.

Переговоры между представителями Греции и Ливии продолжались полтора часа. Премьер-министр также провел беседу по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель по вопросу предстоящих переговоров по Ливии 19 января.

Накануне Мицотакис заявил, что Греция наложит вето на решение конференции по Ливии, если Турция и так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии не разорвут свое соглашение о морских границах.

Ранее глава ПНС Файез Саррадж и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписали соглашение, которое нарушает международное право и нарушает суверенитет близлежащих территорий, в том числе Греции. Турция не признает незаконность соглашения.