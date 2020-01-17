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 Боевики обстреляли сирийский Алеппо, один человек скончался на месте и двое пострадали

Боевики обстреляли сирийский Алеппо, один человек скончался на месте и двое пострадали
16:37   17 Января 2020
Весь мир

Боевики обстреляли сирийский Алеппо, один человек скончался на месте и двое пострадали

Боевики обстреляли сирийский Алеппо, один человек скончался на месте и двое пострадали

Террористы в пятницу 17 января обстреляли квартал в северо-западной части Алеппо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сирийское государственное агентство САНА.

По данным издания, в ходе обстрела погиб один горожанин. Два человека пострадали, получив раны разной тяжести.

Это уже второй обстрел за сутки. Первый произошел в четверг, о нем также сообщило издание САНА. Известно, что в ходе первого происшествия были убиты четверо мирных жителей и 13 человек ранены. Сирийская армия сообщила, что намерена ответить боевикам и нанести удары по позициям террористов к западу от Алеппо.

Россия, Иран и Турция в ходе переговоров в мае 2017 года, которые проходили в Астане (теперь Нур-Султане), договорились об организации четырех зон деэскалации на территории Сирии. Три из них стали подконтрольными Дамаску в 2018 году, а четвертая, находящаяся в провинции Идлиб, по-прежнему неподвластна республиканскому правительству.

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Автор: Лев Собакин
#сирия

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