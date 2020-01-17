Лидер Ирана обвинил США в трусости за убийство Сулеймани

Иранский верховный лидер Али Хаменеи обвинил США в трусости из-за убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани.

«Убийство Касема Сулеймани — это позор для США. Они не встретились с ним на поле битвы, а поступили как трусы. Они не смогут восстановить свой утраченный имидж», — заявил Хаменеи.

Американские военные в ночь на 3 января убили Сулеймани, нанеся авиаудар по приказу главы Белого дома Дональда Трампа. В это время иранский генерал вместе с политическими деятелями Ирака находился в кортеже неподалеку от аэропорта Багдада.

Международное сообщество осудило политику Трампа, отдавшего указ убить Сулеймани. В ответ на случившееся Иран в ночь на 8 января нанес ракетные удары по военным базам США в Ираке, где находились американские военные.

Ряд экспертов считают, что фактически заказное убийство Сулеймани усилило конфликт в отношениях между Ираном и США. Все это случилось на фоне недавних американо-иракских распрей, когда в Багдаде было окружено американское диппредставительство.