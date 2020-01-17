Трампа назвали главным ответственным за ранения военных от ракетного удара Ирана

Председатель Российского-Иранского совета по торгово-международным отношениям Раджаб Сафаров в беседе с «Политикой Сегодня» назвал президента США Дональда Трампа главным ответственным лицом за ранения американских военных от ракетных ударов Ирана, нанесённых Тегераном в рамках операции возмездия за убийство командующего подразделения Корпуса стражей Исламской революции «Аль-Кудс» Касема Сулеймани.

«Главным ответственным лицом является Трамп. Именно он давал прямой приказ на уничтожение генералами Сулеймани - символа исламской революции, гордости иранского народа, всеобщего любимица, человека, который по популярности не уступал и президенту Исламской республики. Трамп знал, что это будет знаковое убийство, которое встанет в один ряд с убийством Кеннеди», - отметил Сафаров.

ВВС США убили Сулеймани 3 января у аэропорта Багдада. В рамках операции возмездия Тегеран 8 января нанес ракетные удары по двум американским базам в Ираке. Трамп заявлял, что никто при ответных ударах не пострадал, но позже Центральное командование США (CENTCOM) все-таки признало, что 11 американских военных были ранены. Ранения Сафаров связал с просчетом западных спецслужб.

«ЦРУ, АНБ, разведка, включая МИ-6, «Моссад» - все просчитались, поскольку не знали реальную возможность Ирана и дух иранского народа. Если бы Иран захотел, ни одно человека на этих базах, в живых бы не осталось. У Ирана есть баллистические ракеты, которые весят с полезной нагрузкой до трех тонн, - напомнил он. - Вы представляете, если такая масса обрушится, ни один бункер не выдержит. А если учесть фактор неожиданности, то оттуда бы шли гробы не десятками, сотнями и тысячами».

Избежать жертв, по мнению эксперта, удалось благодаря гуманизму властей Ирана.

«Люди в Иране богобоязненные. Они понимают, что это авантюра одного или нескольких человек в окружении Трампа и самого Трампа, военнослужащие не причем. Они из гуманного соображения предупредили, чтобы все спрятались. Иранское руководство не могло не ответить на общенациональные настроения, требующие возмездия за смерть любимого генерала», - заключил Сафаров.

Не столь гуманны оказались в Белом доме. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в Вашингтоне задумывались о нанесении превентивного удара по ядерным объектам Ирана, чтобы пресечь появление ядерного оружия у Тегерана.