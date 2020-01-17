Хафтар выступил за продолжение межливийских переговоров в Москве

Маршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар направил письмо президенту России Владимиру Путину, где сообщил, что готов приехать в РФ для продолжения диалога по Ливии.

В тексте письма Хафтар поблагодарил российского лидера и выразил полную поддержку инициативе РФ по примирению сторон ливийского конфликта. Кроме того, маршал ЛНА заявил, что примет предложение России, если та решит продолжить диалог в Москве.

«Подтверждаю, что мы готовы принять Ваше приглашение посетить Российскую Федерацию для продолжения начатого диалога», — указано в тексте письма Хафтара Путину.

Мирные переговоры на тему Ливии состоялись в Москве. На них побывала делегация из Турции под руководством главы МИД страны Мевлюта Чавушоглу. Также на переговорах присутствовали две противоборствующие стороны: ЛНА представлял маршал Халифа Хафтар, вторую сторону — глава Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж. Их принимали исполняющие обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров и обороны Сергей Шойгу.

Инициатива московской встречи появилась в ходе переговоров российского лидера Владимира Путина с его коллегой из Турции Реджепом Эрдоганом 8 января. Путин предложил Эрдогану выступить с совместным заявлением о необходимости введения режима перемирия и тишины в Ливии с 12 января, а также о начале межливийского политического диалога на основе Схиратских соглашений 2015 года.