Александр Тютрюмов о «Матильде», «Джокере», Соколове и «Убойной силе»

«Политика Сегодня» обсудила с «подполковником милиции Егоровым», заслуженным артистом РФ, кинособытия 2019 года и сериалы прошлых лет.

О ПЕТЕРБУРГСКОМ ДЖОКЕРЕ

Владимир Мединский сравнил Джокера из одноименного фильма с петербургским историком-убийцей Соколовым. Согласны?

Конечно, министр культуры имеет свое мнение, я не собираюсь его оспаривать. Но коль было выдано разрешение на прокат, значит все нормально. «Джокера» не смотрел. Я не так часто смотрю прокат, не хватает на все времени. Поэтому я не могу провести параллель между Джокером и Соколовым. Соколов – это беда, это горе. Я уверен, что медики сочтут его психически нездоровым.

Вы преподаете в разных петербургских университетах. Были волнения среди студентов после истории с доцентом Соколовым? Не появился ли скепсис по отношению к преподавателям?

Новость пришла и ушла. Но чем больше это будут показывать по телевизору, тем больше будет нагнетаться обстановка. В советский период такая информация была закрыта для общественности. Может, так было правильней? Зачем негатив пускать? Все мы знаем, что криминал существует. Ведь к телевидению доступ есть людям не только нормальным, но и нездоровым, которые могут стать еще одним Джокером. Чем меньше будет негативной информации, тем спокойнее будет жить. Зачем эта «кровища» ребенку, который сидит дома один и смотрит телевизор? Мы нарушаем детскую психику.

О КРИМИНАЛЕ ПО РАЗНЫЕ СТОРОНЫ ЭКРАНА

Джокер и Соколов нарушают психику, а те же криминальные сериалы, которые часто крутят в эфире, не нарушают психику ребенку?

У нас сейчас, слава богу, появились ограничения по возрасту: +6, +12, +18 и так далее. Это уже задача родителей – давать этот контент порционно. Сегодня есть пару режиссеров и гримеров, которые очень ярко и зрелищно показывают кровищу. Есть определенный формат и жанр фильма. Но я за то, чтобы это было не в открытом доступе.

Вы снимались в культовых «Убойной силе» и «Улицах разбитых фонарей». Сейчас снимают и показывают огромное количество сериалов о криминале, но культовыми их не назовешь. Почему? Изменилось качество сериалов или зритель?

Чем изначально хорош был сериал «Улица разбитых фонарей» - автор сценариев был один (Андрей Кивинов). Кивинов – это писатель, это – талант! У него все персонажи были грамотно выстроены. Но когда эта «машина» закрутилась быстрее – началась нехватка материала. Тех же персонажей начали отдавать уже разным авторам, стали истории высасывать из пальца. В «Убойной силе» похожая история была: сценарист был один, но режиссеры менялись. И происходила ломка характера персонажей. Я начал сам понимать, что мой персонаж не сделает так, как написано в сценарии. 20 серий он был с одним характером, а потом вдруг необоснованно он меняется. Из-за этого стало уже не очень интересно смотреть. Про «Убойную силу» все помнят, потому что он очень хорошо закончился. 60 серий показали – и все! Сейчас крутят много сериалов, чтобы сетку телевизионную было чем заполнять.

На экранах вы были на стороне тех, кто следит за порядком. А в жизни как? Нарушали закон?

Наверное, нет. Административные нарушения, наверное, были. Я считаю себя очень законопослушным человеком. Я сторонник того, что закон нужно соблюдать.

Криминальная жизнь в сериалах утрирована? Или Петербург-таки бандитский?

Конечно, в сериалах все утрировано. Но в «Бандитском Петербурге», например, показывали девяностые, а тогда любой город был бандитским. Петербург не был более бандитским, чем Москва и другие города. Ко всему надо относится проще, легче. Возьмите тот же Екатеринбург. Я знаю, что екатеринбуржцы не любят, когда к ним приезжают в город со словами «покажите место, где у вас убили царя», что там больше нечего посмотреть, кроме места, где убили царя? Такая же история и с «бандитским Петербургом».

К слову, о царе. На днях прокуратура заявила о том, что они проверили фильм «Матильда» по заявлениям депутата Госдумы Натальи Поклонской, и никаких нарушений не нашли. Как вам «Матильда»? Кого в этом споре поддерживаете: Алексея Учителя или Наталью Поклонскую?

Тема, о которой вы говорите, уже давно забыта. Мне фильм понравился. Леша Учитель - молодец. Я вообще уважаю людей, которые снимают историческое кино, потому что нужно давать некую историческую правду. А то, что в фильме показано – есть правда. В народе говорят (смеется), что была договоренность о том, чтобы этот фильм прошумел. Бытует мнение, что это была Алексеем продуманная рекламная акция. И если она была продумана – она состоялась очень хорошо, потому что рейтинги были хорошие.

То есть Учитель не опорочил лик святого российского царя?

Все люди грешные, в том числе и святые. Учитель хороший режиссер и продюсер. И я не думаю, что Леша Учитель где-то ущемил права верующих. Бог един, везде об этом говорится.

НЕ СМОТРЕЛИ И ОСУЖДАЮТ

В СМИ вас недавно обозвали жуликом. Говорят, что два фильма, на которые Минкульт выделил по 27 миллионов, никто не видел.

Министерство культуры выделило по 27 миллионов на два фильма – это по 65% от бюджета каждого фильма. Остальные 35% я покрыл привлеченными деньгами. Вы считаете, что я не сторонник был показать и прокатать эти фильмы, чтобы вернуть хотя бы часть внебюджетных средств? Фильм «Весури», о детях-узниках финских лагерей, еще и не мог никто видеть в том время, как об этой истории писали в СМИ, потому что только перед Новым Годом была премьера фильма. До этого его показывали только на фестивалях. После того, как мы получили прокатное удостоверение (это было в мае), у фильма шла фестивальная жизнь, как минимум полгода. Уже прошел ограниченный прокат. Сейчас уже идут переговоры с телеканалами. Мы сняли исторический фильм за небольшие деньги, а они говорят: «Любимый продюсер Мединского – жулик!». Фильм «Бесславные придурки» мы показывали по многим городам, он тоже был в ограниченном прокате, а уже транслировался по телеканалу. Сначала фильм показывают на фестивалях, потом премьера и он идет в прокат по залам, и только потом на телеканалы.

Почему фильм в ограниченном прокате?

У нас есть Фонд Кино, который рассчитан на то, чтобы делать большое прокатное кино. Министерство культуры выдает деньги на социальную драму, авторское кино, дебютное и детское. Как можно социальной драме сделать прокат? Это не экшн, не стрелялки-догонялки, на которые сейчас наша молодежь идет. 97% проката на сегодняшний день - в частных руках. Из тех фильмов, на которые Министерство культуры выделяло деньги, только 10% себя окупили. В фильме «Весури» мы показали историю, которая еще в кинематографе никогда не поднималась. Сейчас многие на Западе переписывают нашу историю. Так чтобы не читать чужую историю, надо знать свою. Вы знаете, какую сумму на рекламу нужно для того, чтобы прокатать фильм? Наш фильм стоит 43 миллиона, а для того, чтобы прокатать его – нужно еще от 50-ти и выше миллионов. Это сумма для еще одного фильма. Было бы неплохо, если бы Министерство культуры представило в Правительство программу о государственных кинотеатрах. Чтобы те фильмы, которые получили прокатное удостоверение Министерства культуры, дошли до наших законопослушных налогоплательщиков.

То есть возвращать Минкульту деньги вы не должны? Это меценатство?

Это не меценатство, это субсидии. Мы произвели фильм в соответствии с поданной заявкой в Минкульт, и получили прокатное удостоверение, что говорит о том, что к нам претензий нет.

Часто ли Минкульт выделяет финансы?

Да, достаточно часто. Выделяет деньги, когда соответствует тема. Тему задает Минкульт, после чего мы подаем туда свой сценарий, который смотрит комиссия. Его выдвигают на питчинг, где мы его защищаем. И только после этого делаем фильм.

ОБ ИСТОРИИ…

Какая у вас сверхзадача, как у актера и продюсера?

Как продюсера – сделать больше фильмов, которые бы поднимали историческое значение нашей страны. Поднимали бы те факты, которые на сегодняшний день пытаются переписать в других странах (например, Европе и Америке). Как актера – сняться в историческом фильме.

Вы снимаете исторические картины и планируете продолжать это делать. Достоверность их как-то проверяют?

А как же! Пока не получите справку от военно-исторического общества о том, что этот сценарий посмотрели и там не искажены данные, вы не получите прокатное удостоверение.

То есть в этом контексте обвинения в сторону «Матильды» ничем не подкреплены?

Если на фильм получено прокатное удостоверение, значит никаких претензий к фильму быть не должно. Это значит, что у Министерства культуры претензий нет.

Если говорить об истории не в кино, а в архитектуре города. Фонд содействия строительству культовых сооружений РПЦ в Санкт-Петербурге готовит обращение в администрацию с предложением вернуть памятник императору Александру III на площадь Восстания, а стелу переместить с площади Восстания на площадь Мужества. Вы родились в Ленинградской области, живете в Санкт-Петербурге. Как отреагируете на такую рокировку?

С точки зрения морали, пока у нас жив последний солдат, может, это делать и не стоит. Что касается исторической точки зрения, то я бы с удовольствием вернул памятник царя на площадь, а стелу перенес бы в более удобное место, не нарушая память ветеранов ВОВ. Я понимаю, что Санкт-Петербург – это город-герой. Для нашей семьи — это тоже горе и память, у меня дедушки там погибли. Памятник Александру 3, может, немного несуразный, но он красивый. Этот памятник был бы более красивый, интересный и знаковый для Санкт-Петербурга, нежели стела. Я помню был на площади скверик, где сейчас стоит стела. Люди, которые собирались на поезд, знали, что в скверике можно посидеть перед поездкой. Для меня есть две оценки: либо нравится, либо не нравится. Стела на том месте мне не нравится, она не вписывается туда. Но надо понимать, какое время было, когда ее устанавливали. Тогда была другая идеология.

ЕСЛИ ПОПРОСЯТ

Снова о Петербурге, но вернемся к кино. Совет директоров «Ленфильма» принял решение снять с должности Эдуарда Пичугина. Что скажете о коллеге? Оправдано или нет?

Я сожалею об этом. Нужно отдать Эдуарду должное, он – молодец. Он взял студию с большими долгами. Банк ВТБ дал деньги на оборудование и на студию, сейчас она приведена в порядок. Он – прекрасный менеджер. Слава богу, что прорабатываются сейчас документы о том, чтобы «Ленфильм» стал памятником культурного наследия. Эдуард позаботился об этом. Тогда уже не будет ни у кого никакого желания выкупить это здание и построить там многоэтажки. В свое время по непонятным причинам были проданы корпуса и павильоны «Ленфильма». Это было все сделано незаконно, прокуратура не могла это доказать, а может и не хотела.

Вы хотели бы возглавить «фабрику грез»?

Это вопрос риторический. Там нужен менеджер, хозяйственник. Если скажут, что надо помочь – помогу. Я хочу, чтобы студия сохранилась и работала. Если Минкульт примет решение назначить туда другого директора, я бы пожелал ему, чтобы с Минкультом у него были хорошие отношения. Чтобы Минкульт выделял субсидии «Ленфильму» на производство кино, чтобы производства и цеха были задействованы