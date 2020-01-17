Путин получил письмо от командующего ЛНА маршала Хафтара

Президент России Владимир Путин получил письмо от командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифы Хафтара. Об этом сообщили в Кремле.

Как передает Кремль, Хафтар выразил российскому лидеру личную благодарность, а также признательность за усилия, которые Россия приложила для установления мира и стабильности в Ливии.

Россия внесла огромный вклад в нынешнюю ситуацию в Ливии. Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган предложили ввести в стране режим прекращения огня. После этого в Москве состоялись прямые переговоры Хафтара и главы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа. Сейчас режим перемирия в Ливии до сих пор соблюдается.