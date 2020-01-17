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15:31   17 Января 2020
Россия

Путин получил письмо от командующего ЛНА маршала Хафтара

Путин получил письмо от командующего ЛНА маршала Хафтара

Президент России Владимир Путин получил письмо от командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифы Хафтара. Об этом сообщили в Кремле. 

Как передает Кремль, Хафтар выразил российскому лидеру личную благодарность, а также признательность за усилия, которые Россия приложила для установления мира и стабильности в Ливии.

Россия внесла огромный вклад в нынешнюю ситуацию в Ливии. Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган предложили ввести в стране режим прекращения огня. После этого в Москве состоялись прямые переговоры Хафтара и главы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа. Сейчас режим перемирия в Ливии до сих пор соблюдается. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #политика #ливия #хафтар

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