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 Боевики обстреляли сирийский Алеппо, один человек скончался на месте и двое пострадали

Боевики обстреляли сирийский Алеппо, один человек скончался на месте и двое пострадали
15:57   17 Января 2020
Россия

США не смогут помешать решению Сирии возобновить антитеррористическую операцию

США не смогут помешать решению Сирии возобновить антитеррористическую операцию

Решение сирийских властей возобновить операцию против идлибских террористов абсолютно оправдано — в этом нет ничего криминального. Об этом в пятницу, 17 января, заявил политолог Владимир Шаповалов в беседе с «ПолитРоссия»

По мнению эксперта, в Идлибе вряд ли происходит что-то экстраординарное или критическое. Боевики получили возможность прекратить огонь, однако, как и ожидалось, не сделали этого. Таким образом у Дамаска не осталось выбора, указал политолог. 

«Если боевики несут угрозу режиму перемирия, с ними нужно бороться, поэтому решение сирийских властей начать операцию абсолютно оправданно – в этом нет ничего криминального. Другое дело, что Россия не имеет к этому никакого отношения», – рассказывает эксперт.

Собеседник агентства также выразил уверенность, что САА проведет успешную операцию против террористов в Идлибе, и в результате ситуация в регионе нормализуется и вернется в мирное русло. Никакие попытки США воспрепятствовать этому не дадут нужного для Штатов результата, подчеркнул политолог. Поэтому все, на что способен сейчас Вашингтон — бессильная злоба и распространение фейков, дискредитирующих Россию, резюмировал он.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сша #сирия #саа #политика #вашингтон #общество

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