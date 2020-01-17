США не смогут помешать решению Сирии возобновить антитеррористическую операцию

Решение сирийских властей возобновить операцию против идлибских террористов абсолютно оправдано — в этом нет ничего криминального. Об этом в пятницу, 17 января, заявил политолог Владимир Шаповалов в беседе с «ПолитРоссия».

По мнению эксперта, в Идлибе вряд ли происходит что-то экстраординарное или критическое. Боевики получили возможность прекратить огонь, однако, как и ожидалось, не сделали этого. Таким образом у Дамаска не осталось выбора, указал политолог.

«Если боевики несут угрозу режиму перемирия, с ними нужно бороться, поэтому решение сирийских властей начать операцию абсолютно оправданно – в этом нет ничего криминального. Другое дело, что Россия не имеет к этому никакого отношения», – рассказывает эксперт.

Собеседник агентства также выразил уверенность, что САА проведет успешную операцию против террористов в Идлибе, и в результате ситуация в регионе нормализуется и вернется в мирное русло. Никакие попытки США воспрепятствовать этому не дадут нужного для Штатов результата, подчеркнул политолог. Поэтому все, на что способен сейчас Вашингтон — бессильная злоба и распространение фейков, дискредитирующих Россию, резюмировал он.