Щедрые вложения Ходорковского через Мохова не помогут Соболь пройти в Госдуму в 2021 году

Юрист признанного иноагентом «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь готовится к выборам в Госдуму в 2021 году. Оказывать поддержку в избирательной кампании ей будет Михаил Ходорковский. Транзит средств олигарх, скорее всего, организует через мужа Соболь Сергея Мохова, как это было летом 2019 года. Однако при отсутствии опыта и репутации это не поможет ей занять место в парламенте.

В интервью германскому Spiegel Соболь рассказала, что пока не приняла окончательного решения о будущих выборах в Государственную думу, которые пройдут в 2021 году. Сказать «да» или «нет» Соболь собирается после разговора с супругом.

Журналисты также побеседовали с мужем юриста Сергеем Моховым. Он рассказал, что переживал за жену во время летних событий 2019 года в Москве и предпочел бы уехать за границу, но ставит ее желания выше своих, поэтому их семья останется жить в России.

Юрист ФБК уже пыталась баллотироваться в Госдуму, но безуспешно. Избирательная кампания в 2016 году для Соболь продлилась не более двух месяцев – в марте она только на словах заявила о желании избираться в парламент, но уже в мае сняла свою кандидатуру. По официальной версии, юрист не смогла договориться с партиями «Яблоко» и ПАРНАС. Оба политических объединения предложили ей идти от любого округа Москвы, кроме ЦАО, где в то время были потенциально сильны протестные настроения и выдвигались их кандидаты. Соболь же хотела баллотироваться именно от ЦАО, поэтому отказалась от сотрудничества с партиями. Впрочем, есть и другая причина – поддержка Ходорковского.

Первый раз не депутат Госдумы

«Яблоко» в 2016 году поставило Соболь ультиматум – чтобы выдвигаться от их партии, нужно отказаться от поддержки «Открытой России» (организация в РФ признана нежелательной), которая принадлежит Михаилу Ходорковскому.

Информацию о том, что юрист ФБК и олигарх сотрудничали уже тогда, подтверждают слова самого экс-главы ЮКОСа, который на форуме, прошедшем в апреле 2016 года, заявил о поддержке «демкоалиции», куда входила в том числе и Соболь.

«Сотрудничество не только возможно, оно идет. Я рассматриваю эти выборы как проект, в рамках которого максимальное количество молодых политических лидеров должны получить возможность представить свои взгляды. Мы в этом смысле можем только дополнять друг друга, а не конкурировать», — отметил Ходорковский, слова которого приводит РБК.

Отказаться от сотрудничества с олигархом Соболь в 2016 году не решилась и, судя по летним событиям в Москве, «союз» продолжается до сих пор. Ходорковский в 2019 году также выделял деньги на продвижение Соболь, однако «кооперация» уже не была такой открытой. Средства на кампанию юриста ФБК передавались тайно, через мужа Соболь — некросоциолога Сергея Мохова. В распоряжение журналистов НТВ попала переписка между Моховым и его близким другом Сергеем Простаковым, который является шеф-редактором «МБХ Медиа» — еще одного проекта, принадлежащего Ходорковскому.

Переписка показала, что Мохов лично встречался с олигархом для получения денег. Со слов Простакова следует, что олигарх финансировал не только семью Соболь, но и их ближайшее окружение.

Глобальные перемены

В ходе летних беспорядков, организованных экс-кандидатами в Мосгордуму, Соболь затмила собой своего «начальника» Алексея Навального. Сам основатель ФБК на большинстве уличных акций отсутствовал по разным причинам – болезнь, отпуск или отбывание ареста. Вместе с тем, блогер на выборах продвигал «Умное голосование», которое не понравилось Ходорковскому и стало причиной для конфликта между оппозиционерами.

Олигарх в открытую раскритиковал идею Навального, а также начал набирать себе новую «команду» карманных оппозиционеров, куда также вошла и Любовь Соболь. Другим «кандидатом на замену» Навального стал популярный интервьюер Юрий Дудь, успешно зарекомендовавший себя во время уличной активности летом прошлого года. Кроме того, блогер в 2019 году стал лауреатом премии «Профессия – журналист», организатором которой является «Открытая Россия» Ходорковского.

Еще одной «заявкой на победу» может стать кандидатура экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, который также заявлял о желании баллотироваться в Госдуму, но пока не решил, с кем сотрудничать. Выбор политик должен сделать между Ходорковским и Навальным. Впрочем, для олигарха Соболь выглядит наиболее очевидным решением. Юрист ФБК знает, как вести себя во время предстоящей кампании в Госдуму, поскольку отрепетировала сценарий во время выборов в московский парламент. Тем не менее, отсутствие опыта, квалификации и испорченная скандалами репутация лишают Соболь каких-либо реальных шансов занять кресло в нижней палате парламента.