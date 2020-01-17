Путин на конференции по Ливии будет способствовать обмену мнениями и примирению сторон

Президент России Владимир Путин примет участие в международной конференции по вопросам ливийского кризиса, которая пройдет в Берлине 19 января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на кремлевскую пресс-службу.

«Девятнадцатого января президент РФ Владимир Путин посетит Берлин для участия в Международной конференции по Ливии. Предполагается обмен мнениями по проблематике урегулирования ливийского кризиса, в том числе по вопросам скорейшего прекращения боевых действий, примирения враждующих сторон и запуска широкого политического диалога под эгидой ООН», — сказано в тексте сообщения.

Также в Кремле отметили, что по итогам конференции будет составлен документ, в котором зафиксируются все достигнутые договоренности.

Конференция намечена на 19 января, она пройдет в столице ФРГ, Берлине. На переговоры приглашены сразу несколько стран, заинтересованных в мирном решении противоречий между конфликтующими сторонами. Так, присутствовать будут российский лидер Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган, которые незадолго до этого призвали стороны к перемирию и переговорам, также лидер так называемого Правительства Национального Согласия Ливии Файез Саррадж, командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар, представители Китая, США, Египта, Германии, Республики Конго, Италии, ОАЭ и других стран, а также ЕС и ООН.