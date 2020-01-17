Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Температурный рекорд 95-летней давности зафиксирован в Москве

Температурный рекорд 95-летней давности зафиксирован в Москве

 Щедрые вложения Ходорковского через Мохова не помогут Соболь пройти в Госдуму в 2021 году

Щедрые вложения Ходорковского через Мохова не помогут Соболь пройти в Госдуму в 2021 году
Лавров назвал мелочным решение Польши снести памятники солдатам ВОВ

Лавров назвал мелочным решение Польши снести памятники солдатам ВОВ

 Украинский премьер Гончарук подал в отставку

Украинский премьер Гончарук подал в отставку
Коротченко заявил, что требовать компенсации от США за крушение «Боинга 737» бесполезно

Коротченко заявил, что требовать компенсации от США за крушение «Боинга 737» бесполезно

Голосовой помощник Siri перепутал гимн СССР с национальными гимнами Эстонии и Литвы

Голосовой помощник Siri перепутал гимн СССР с национальными гимнами Эстонии и Литвы
Температурный рекорд 95-летней давности зафиксирован в Москве

Температурный рекорд 95-летней давности зафиксирован в Москве

 Щедрые вложения Ходорковского через Мохова не помогут Соболь пройти в Госдуму в 2021 году

Щедрые вложения Ходорковского через Мохова не помогут Соболь пройти в Госдуму в 2021 году
Лавров назвал мелочным решение Польши снести памятники солдатам ВОВ

Лавров назвал мелочным решение Польши снести памятники солдатам ВОВ

 Украинский премьер Гончарук подал в отставку

Украинский премьер Гончарук подал в отставку
Коротченко заявил, что требовать компенсации от США за крушение «Боинга 737» бесполезно

Коротченко заявил, что требовать компенсации от США за крушение «Боинга 737» бесполезно

Голосовой помощник Siri перепутал гимн СССР с национальными гимнами Эстонии и Литвы

Голосовой помощник Siri перепутал гимн СССР с национальными гимнами Эстонии и Литвы
15:23   17 Января 2020
Россия

Температурный рекорд 95-летней давности зафиксирован в Москве

Температурный рекорд 95-летней давности зафиксирован в Москве

Температура воздуха в Москве прогрелась до 4,3 градуса тепла к 13:00, побив рекорд 1925 года. Об этом в пятницу, 17 января, сообщает ТАСС, ссылаясь на специалиста Гидрометцентра России Марину Макарову. 

По словам метеоролога, абсолютный рекорд для 17 января был зафиксирован в 1925 году и составил 4,2 градуса. 

«В 13:00 было 4,3 градуса. Рекорд уже превышен», — сказала Макарова.

Специалист Гидрометцентра отметила, что точное значение рекорда станет известно к вечеру. 

Ранее в Москве повторился рекорд 95-летней давности — воздух прогрелся до 3,1 градуса.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #рекорд #общество #погода

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...