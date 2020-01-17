Температурный рекорд 95-летней давности зафиксирован в Москве

Температура воздуха в Москве прогрелась до 4,3 градуса тепла к 13:00, побив рекорд 1925 года. Об этом в пятницу, 17 января, сообщает ТАСС, ссылаясь на специалиста Гидрометцентра России Марину Макарову.

По словам метеоролога, абсолютный рекорд для 17 января был зафиксирован в 1925 году и составил 4,2 градуса.

«В 13:00 было 4,3 градуса. Рекорд уже превышен», — сказала Макарова.

Специалист Гидрометцентра отметила, что точное значение рекорда станет известно к вечеру.

Ранее в Москве повторился рекорд 95-летней давности — воздух прогрелся до 3,1 градуса.