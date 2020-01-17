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15:07   17 Января 2020
Россия

Путин приедет на международную конференцию по Ливии

Путин приедет на международную конференцию по Ливии

Президент России Владимир Путин приедет на международную конференцию по Ливии в Берлине. Об этом сообщает Кремль.

Конференция на тему Ливии состоится в Берлине в предстоящее воскресенье, 19 января. Инициатива проведения переговоров принадлежит канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, которая озвучила свое предложение на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве. Российский глава согласился, что конференция сможет стать еще одним шагом к преодолению кризиса в Ливии. 

Участие в предстоящей конференции ранее подтвердили глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж и фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар. Кроме того, на нее приедут президенты Турции Реджеп Эрдоган и Франции Эммануэль Макрон, а также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Сейчас в Ливии благодаря договоренностям России и Турции соблюдается режим прекращения огня. 12 января в Москве состоялись межливийские переговоры, в которых поучаствовали Саррадж и Хафтар.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #политика #ливия

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