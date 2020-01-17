Красноярский омбудсмен обещает защитить интересы забеременевшей 13-летней девочки

В Красноярском крае чересчур молодой мамой скоро станет 13-летняя девочка. Отцу ребенка еще не исполнилось 11 лет. Ситуация заинтересовала правоохранительные органы и омбудсмена Красноярского края, сообщает телеканал «360».

Дети не понесут ответственности за этот поступок, поскольку ни одному из них не исполнилось 18 лет. Уполномоченная по правам ребенка в Красноярском крае Ирина Мирошниченко заявила, что ситуация взята под контроль.

«Без внимания эта ситуация не остается, там сейчас работают правоохранители. Мы на связи с ними, естественно. Все решения, которые принимаются, всегда принимаются в нашем регионе с интересом детей. Во вред никто никому здесь действовать не будет», — отметила Мирошниченко.

По имеющейся информации, девочка находится на седьмой неделе беременности. Специалист по семейному праву Виктория Данильчинко и врач-педиатр Николай Скоробогатов считают, что нельзя исключать версию о совершенном преступлении. По их мнению, 10-летнего мальчика могли оговорить, чтобы настоящий преступник избежал наказания.

Будущая мама не отличается примерным поведением – в школе отмечают, что она часто прогуливает уроки и плохо учится. Вместе с 10-летним отцом семиклассница приняла решения рожать и воспитывать нового члена общества.