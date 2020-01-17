Московские переговоры по Ливии подготовили хорошую почву для берлинской конференции

Берлинская конференция по ливийскому урегулированию, которая намечена на 19 января, имеет все шансы пройти успешно, так как для этого была подготовлена хорошая почва на межливийских переговорах в Москве.

Об этом в пятницу заявил исполняющий обязанности замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, отметив, что необходимо продолжать координировать усилия ведущих игроков, направленные на разрешение конфликта в Ливии. В целом, с наибольшей эффективностью это делают Россия и Турция.

Заявление высокопоставленного дипломата в беседе с ИА NationNews прокомментировал политолог и публицист, президент Евразийского института молодежных инициатив Юрий Самонкин. По его словам, Россия использовала инструменты мягкой дипломатической силы для урегулирования ситуации в Ливии.

«Учитывая наш международный статус постоянного участника Совета Безопасности ООН и наши действия в Сирии, Россия показывает, что она заинтересована в мирном урегулировании ситуации на Ближнем Востоке. Мы об этом говорили регулярно еще с 2011 года, с начала вторжения американских войск в Ливию», — отметил эксперт.

При этом Самонкин отметил, что Россия пользуется огромным уважением в исламском мире – действующие сейчас в Ливии политические силы к нам относятся гораздо лучше, чем к американцам, так как все уже поняли, насколько разные используются подходы к урегулированию ситуации.

Московские переговоры по Ливии прошли успешно, добавил эксперт, отметив, что о многом говорит уже само желание выстраивать диалог.

По мнению Юрия Самонкина, Берлину и запланированной там конференции отведена важная роль в урегулировании ливийского конфликта – важная, но не самая главная, так как первые шаги на пути к миру были сделаны в Москве. Германия, конечно, сможет высказать свою позицию по Ливии и принять активное участие в посредничестве, добавил политолог, напомнив, что российский президент Владимир Путин регулярно обсуждал этот вопрос с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.