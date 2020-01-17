Коротченко заявил, что требовать компенсации от США за крушение «Боинга 737» бесполезно

Иран выплатит компенсации семьям погибших от крушения украинского «Боинга 737». Кроме того, Иран через суд потребует компенсацию за катастрофу от США. Но военный эксперт Игорь Коротченко уверен, что предъявлять США юридические претензии бесполезно.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» пояснил, что Иран несет юридическую ответственность за катастрофу, поэтому и выплатит компенсации пострадавшим. Однако от США, по мнению эксперта, помощи ждать не стоит.

«Что касается претензий в адрес США в юридическом плане — это бессмысленно, поэтому людям нужны компенсации, а не некие политические споры. Они обращаются туда, где они их получат», — объяснил эксперт в беседе с «НьюИнформ».

В поддержку своей позиции, Коротченко напомнил, что США ранее уже сбивали пассажирский «Боинг» Ирана и тогда семьи пострадавших также не получили компенсации от Штатов.

«От США они получат коленом под зад. О чем вы говорите? Сбили американцы иранский пассажирский "Боинг-737" над Ормузским проливом – никто ничего не получил. Поэтому бессмысленно что-либо требовать от США, они ничего не получат», — пояснил Коротченко.

Военный аналитик пояснил, что несмотря на вину США в катастрофе, юридическую ответственность за крушение «Боинга» несет Тегеран. К тому же, республика уже выразила готовность помочь семьям погибших, поэтому пострадавшие обратились за компенсацией именно к ее правительству.

Пассажирский самолет «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение 8 января в Тегеране. Все люди на борту погибли. Власти Ирана взяли вину на себя. По признанию Тегерана, самолет был сбит по ошибке, так как армия Ирана находилась в повышенной боевой готовности из-за убитого ранее военными США генерала Касема Сулеймани.