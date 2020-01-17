Голосовой помощник Siri перепутал гимн СССР с национальными гимнами Эстонии и Литвы, сообщает издание The Times.

Жители стран Прибалтики пожаловались на то, что голосовой помощник компании Apple не знает гимнов Эстонии и Литвы и вместо них включает гимн Советского Союза. Позднее стало известно, что Siri взаимодействует с музыкальным сервисом Spotify, в котором и произошел сбой. Несколько лет назад сервис точно так же включал вместо гимна Болгарии песню Despacito в исполнении пуэрто-риканского музыканта Луиса Фонси и певца Дэдди Янки.

На ситуацию обратил внимание экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес. В соцсетях он пошутил, что Siri играет гимн «тоталитарной страны, переставшей существовать 28 лет назад, когда наивысшим достижением был персональный компьютер Macintosh Classic II».