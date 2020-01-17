Астролог Безбородный убежден, Мишустин будет очень активным и плодовитым премьер-министром

По мнению руководителя Школы научной астрологии Сергея Безбородного, новый глава кабмина Михаил Мишустин имеет высокие показатели IQ и будет активен в новой должности.

Премьер-министр России Михаил Мишустин родился 3 марта 1966 года, его знак зодиака — «Рыбы», он появился на свет в год Красной огненной Лошади. «ПолитРоссия» побеседовала с астрологом Сергеем Безбородным, как эти даты могут повлиять на работу нового российского премьера.

«3 марта само по себе — одна из особенных дат в течение любого года. Она, как правило, соответствует людям с высоким IQ и математическим складом ума. И биография Мишустина полностью соответствует его дате рождения: он еще очень давно вместе с братом, когда только появились компьютеры, программы, задумал эту самую цифровизацию бизнеса. И это было очень успешно реализовано в рамках ФНС. Теперь эти же программы будут обязательно накинуты на всю Россию, а не только на юридические лица», — пояснил он.

Собеседник издания подчеркнул, что я стоит ожидать явного прогресса и отметил, что наступающий год Крысы будет для рожденных в год Красной огненной Лошади непростым, так как знаки конфликтуют. Не рекомендуется и менять работу в год Крысы, однако Мишустин, по его словам, успел вовремя это сделать, ведь новый год наступает только 25 января. Безбородный в заключение сказал, что рожденный в год Лошади Мишустин ожидаемо будет очень активен и «попытается сделать очень многое».

Напомним, что 15 января 2020 года Дмитрий Медведев объявил об отставке российского правительства. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, он также предложил на должность премьер-министра Михаила Мишустина. Предложение одобрила Госдума и экс-глава ФНС был назначен на должность главы российского правительства.