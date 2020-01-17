Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Температурный рекорд 95-летней давности зафиксирован в Москве

Температурный рекорд 95-летней давности зафиксирован в Москве

 Щедрые вложения Ходорковского через Мохова не помогут Соболь пройти в Госдуму в 2021 году

Щедрые вложения Ходорковского через Мохова не помогут Соболь пройти в Госдуму в 2021 году
Лавров назвал мелочным решение Польши снести памятники солдатам ВОВ

Лавров назвал мелочным решение Польши снести памятники солдатам ВОВ

 Украинский премьер Гончарук подал в отставку

Украинский премьер Гончарук подал в отставку
Коротченко заявил, что требовать компенсации от США за крушение «Боинга 737» бесполезно

Коротченко заявил, что требовать компенсации от США за крушение «Боинга 737» бесполезно

Голосовой помощник Siri перепутал гимн СССР с национальными гимнами Эстонии и Литвы

Голосовой помощник Siri перепутал гимн СССР с национальными гимнами Эстонии и Литвы
Температурный рекорд 95-летней давности зафиксирован в Москве

Температурный рекорд 95-летней давности зафиксирован в Москве

 Щедрые вложения Ходорковского через Мохова не помогут Соболь пройти в Госдуму в 2021 году

Щедрые вложения Ходорковского через Мохова не помогут Соболь пройти в Госдуму в 2021 году
Лавров назвал мелочным решение Польши снести памятники солдатам ВОВ

Лавров назвал мелочным решение Польши снести памятники солдатам ВОВ

 Украинский премьер Гончарук подал в отставку

Украинский премьер Гончарук подал в отставку
Коротченко заявил, что требовать компенсации от США за крушение «Боинга 737» бесполезно

Коротченко заявил, что требовать компенсации от США за крушение «Боинга 737» бесполезно

Голосовой помощник Siri перепутал гимн СССР с национальными гимнами Эстонии и Литвы

Голосовой помощник Siri перепутал гимн СССР с национальными гимнами Эстонии и Литвы
15:06   17 Января 2020
Россия

Астролог Безбородный убежден, Мишустин будет очень активным и плодовитым премьер-министром

Астролог Безбородный убежден, Мишустин будет очень активным и плодовитым премьер-министром

По мнению руководителя Школы научной астрологии Сергея Безбородного, новый глава кабмина Михаил Мишустин имеет высокие показатели IQ и будет активен в новой должности.

Премьер-министр России Михаил Мишустин родился 3 марта 1966 года, его знак зодиака — «Рыбы», он появился на свет в год Красной огненной Лошади. «ПолитРоссия» побеседовала с астрологом Сергеем Безбородным, как эти даты могут повлиять на работу нового российского премьера.

«3 марта само по себе — одна из особенных дат в течение любого года. Она, как правило, соответствует людям с высоким IQ и математическим складом ума. И биография Мишустина полностью соответствует его дате рождения: он еще очень давно вместе с братом, когда только появились компьютеры, программы, задумал эту самую цифровизацию бизнеса. И это было очень успешно реализовано в рамках ФНС. Теперь эти же программы будут обязательно накинуты на всю Россию, а не только на юридические лица», — пояснил он.

Собеседник издания подчеркнул, что я стоит ожидать явного прогресса и отметил, что наступающий год Крысы будет для рожденных в год Красной огненной Лошади непростым, так как знаки конфликтуют. Не рекомендуется и менять работу в год Крысы, однако Мишустин, по его словам, успел вовремя это сделать, ведь новый год наступает только 25 января. Безбородный в заключение сказал, что рожденный в год Лошади Мишустин ожидаемо будет очень активен и «попытается сделать очень многое».

Напомним, что 15 января 2020 года Дмитрий Медведев объявил об отставке российского правительства. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, он также предложил на должность премьер-министра Михаила Мишустина. Предложение одобрила Госдума и экс-глава ФНС был назначен на должность главы российского правительства.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Лев Собакин
#мишустин #астрология

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...