Хабаровский школьник обыграл гроссмейстера и четырехкратного победителя шахматных турниров

Четырехкратный победитель Всемирных шахматных олимпиад Сергей Рублевский во время сеанса одновременной игры проиграл партию школьнику из Хабаровска Егору Шарипову. Мероприятие прошло на площадке Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке.

«Школьник из Хабаровска Егор Шарипов выиграл партию у Сергея Рублевского. Это единственная из 20 партий, которую проиграл гроссмейстер», — заявила пресс-атташе Федерации шахмат России Этери Кублашвили.

Участники сеанса одновременной игры получили от организаторов памятные подарки – книги по шахматам. Дальневосточные дети – одни из самых активных зрителей чемпионата, заявил куратор Музея шахмат Федерации шахмат России Дмитрий Олейников.