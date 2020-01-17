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14:35   17 Января 2020
Россия

МИД: РФ готова к контактам с Турцией на тему Ливии

МИД: РФ готова к контактам с Турцией на тему Ливии

Россия готова и дальше вести контакты с Турцией на тему Ливии, указывается в сообщении министерства иностранных дел РФ.

Как уточняет ведомство, Москва и Анкара одинаково озабочены ситуацией в Ливии. Тема продвижения политического процесса и деэскалации напряженности обсуждалась в ходе двусторонних контактов на высших уровнях, в том числе и в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Турцию 8 января 2020 года. 

«Ценим то, что турецкие партнеры остаются сторонниками мирного разрешения ливийского конфликта, прежде всего, в контексте ведущейся под эгидой ООН подготовки многостороннего форума по Ливии», — указывается в сообщении МИД России.

МИД: РФ готова к контактам с Турцией на тему Ливии

В ведомстве подтвердили данные о том, что Москва готова и дальше обмениваться мнениями с Анкарой и координировать усилия в интересах урегулирования ситуации в Ливии. 

В предстоящее воскресенье, 19 января, в Берлине по инициативе канцлера ФРГ Ангелы Меркель состоится конференция по Ливии. Днем в пятницу, 17 января, фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар заявил о готовности подписать мирное соглашение с ПНС в Берлине.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #турция #политика #ливия

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