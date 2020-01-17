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14:51   17 Января 2020
Россия

Подписчики заподозрили Соболь в «продаже мозга» за глумление над погибшим Моторолой

Подписчики заподозрили Соболь в «продаже мозга» за глумление над погибшим Моторолой

Юрист признанного иноагентом «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) Любовь Соболь в своем Twitter поглумилась над погибшим полевым командиром Донбасса Арсеном Павловым. Шутка оказалась настолько неуместной, что даже ее подписчики раскритиковали юриста.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложи внести изменения в конституцию. На сайте Кремля опубликовали одобренный Путиным состав рабочей группы, куда вошли писатель Захар Прилепин, общественный и спортивный деятель Елена Исинбаева, актер Владимир Машков, музыкант Денис Мацуев и атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда и другие. Соболь решила неуместно вспомнить о погибшем Павлове, известным под прозвищем Моторола.

Подписчики заподозрили Соболь в «продаже мозга» за глумление над погибшим Моторолой

Такой поступок пересек черту дозволенного и даже подписчики Соболь посчитали это неприемлемым. В комментариях под постом пользователи оставили множество гневных комментариев, некоторые даже отметили, что Соболь умудрилась «пробить дно» и «продать свой мозг».

Сотрудники так называемого ФБК редко упускают возможность негативно отреагировать и выдать за «беспредел» любые, даже положительные или абсолютно нейтральные события в России. Своим аморальным поступком Соболь лишь отвернула от себя своих подписчиков.

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Автор: Алина Бранцевич
#моторола #фбк #соболь

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